В. Лаптев: Строительство доступного социального жилья поможет привлечь молодых специалистов

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Новосибирской области сенатор рассмотрел вопрос улучшения жилищных условий граждан.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области в ходе работы в регионе оказал поддержку пенсионерке в решении вопроса переселения из ветхого жилья.

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Ранее она обратилась к сенатору с этой просьбой на личном приеме граждан, прошедшем в г. Куйбышеве. Владимиру Лаптеву совместно с главой города Аликом Андроновым и специалистами отдела жилищных программ удалось найти оперативное решение вопроса.

Парламентарий торжественно вручил ключи от однокомнатной квартиры пенсионерке, много лет ожидавшей своей очереди на переселение.

По словам сенатора, жилищный вопрос по‑прежнему остается одним из самых животрепещущих, и без серьезных изменений в программе жилищного строительства улучшение уровня жизни граждан вряд ли возможно.

«Сегодня только в Куйбышевском районе Новосибирской области свыше пяти тысяч человек так или иначе нуждаются в улучшении жилищных условий. Среди них дети-сироты, ветераны, молодые специалисты, семьи с детьми. Эту проблему нужно решать на всех уровнях, и я уверен, что темп и направление социальных преобразований, заданные Президентом Российской Федерации, могут значительно облегчить эту задачу», — отметил Владимир Лаптев.

«Нам сегодня необходимо строить много доступного социального жилья – только так мы повысим рождаемость, привлечем молодых специалистов в районы», — подчеркнул сенатор.

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