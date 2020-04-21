Глобальный кризис, не похожий ни на какие другие, требует исключительных глобальных ответных мер

Source: IMF – News in Russian

(Фото: МВФ)

Кристалина Георгиева

21 апреля 2020 г.

Я уже неоднократно отмечала, что этот кризис «не похож ни на какие другие».

Он более сложен, с взаимосвязанными шоками для здоровья населения и экономики наших стран, которые привели к почти полной остановке деятельности, составляющей наш образ жизни.

Он сопряжен с большей неопределенностью, поскольку мы лишь постепенно узнаем о том, как можно лечить заболевание, вызванное этим новым вирусом, как наиболее эффективно сдерживать его распространение и как вновь запустить нашу экономику.

Он является поистине глобальным. Пандемии не признают границ, как и вызванные ими экономические потрясения.

Прогноз выглядит неутешительно. Мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится в таких масштабах, которые не наблюдались со времен Великой депрессии.

В этом году в 170 странах доход на душу населения уменьшится — а ведь всего несколько месяцев назад мы прогнозировали, что 160 стран будут иметь положительный рост дохода на душу населения.

Принятые меры

Исключительные времена требуют исключительных действий. Ответные действия стран-членов МВФ во многом «не похожи ни на какие другие».

Правительства стран во всем мире приняли беспрецедентные меры для борьбы с пандемией — спасения жизней, защиты своих обществ и экономики. К настоящему времени объем бюджетных мер составляет примерно 8 трлн долларов США, и центральные банки проводят массивные (а в некоторых случаях неограниченные) вливания ликвидности.

Со своей стороны, МВФ обладает кредитным потенциалом в 1 триллион долларов США (в четыре раза больше, чем в начале мирового финансового кризиса), который может быть использован в интересах его 189 государств-членов. С учетом характеристик этого кризиса — глобального и быстро изменяющегося, в связи с чем скорейшие действия намного более полезны и результативны, — мы стремимся максимально нарастить свой потенциал для быстрого предоставления финансовых ресурсов, особенно для нужд стран-членов с низкими доходами.

В связи с этим всего лишь за два месяца мы укрепили свой арсенал и приняли ряд мер исключительного характера.

В числе этих мер:

Удвоение экстренного потенциала финансирования МВФ с ускоренным предоставлением средств для удовлетворения прогнозируемого спроса в объеме около 100 млрд долларов США. 103 страны обратились к нам за экстренным финансированием, и до конца текущего месяца наш Исполнительный совет рассмотрит примерно половину этих запросов.

Реформирование нашего Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф, чтобы помочь 29 из наших беднейших и наиболее уязвимых стран-членов, 23 из которых расположены в Африке, путем ускоренного облегчения бремени обслуживания долга; при этом мы работаем с донорами над увеличением наших ресурсов для облегчения бремени задолженности на 1,4 млрд долларов США. Благодаря щедрой поддержке Соединенного Королевства, Японии, Германии, Нидерландов, Сингапура и Китая мы имеем возможность немедленно предоставить помощь нашим беднейшим государствам-членам.

Установка на увеличение втрое льготного финансирования через наш Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту для самых уязвимых стран. Мы поставили задачу мобилизовать новые ресурсы для кредитования на сумму 17 млрд долларов США, и я приветствую объявленные Японией, Францией, Соединенным Королевством, Канадой и Австралией обязательства в общем размере 11,7 млрд долларов США, что дает нам примерно 70 процентов ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели.

Поддержка приостановки выплат по официальному двустороннему долгу беднейших стран до конца 2020 года — новаторского соглашения, заключенного между странами группы 20-ти. Это обеспечивает поддержку наиболее нуждающимся странам в размере 12 млрд долларов США. А также призыв к участию кредиторов частного сектора на сопоставимых условиях, что может обеспечить облегчение бремени долга еще на 8 млрд долларов США.

Создание новой линии краткосрочной поддержки ликвидности, которая может помочь странам в повышении экономической стабильности и укреплении уверенности.

Этот пакет мер был утвержден Международным валютно-финансовым комитетом на наших виртуальных Весенних совещаниях на прошлой неделе.

Это действенные ответные меры политики. Прежде всего, они позволяют МВФ предоставить немедленную поддержку, доступную «прямо сейчас» остро нуждающимся странам и людям. И сделать это уже сегодня.

Предотвращение затяжной рецессии

Но многое еще предстоит сделать и сейчас нужно подумать о задачах на перспективу. Как сказал великий канадец Уэйн Грецки: «Катиться нужно не туда, где шайба находится сейчас, а туда, где она будет».

Нам нужно подумать о том, в каком направлении разворачивается этот кризис и как мы можем подготовиться к тому, чтобы оказывать помощь нашим странам-членам с учетом как возникающих рисков, так и возможностей. Так же, как на начальном этапе кризиса мы приняли решительные меры, чтобы предотвратить долговременный ущерб для мировой экономики, мы будем неустанно работать для того, чтобы избежать болезненной затяжной рецессии.

Меня особенно беспокоит положение стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

Они столкнулись с самым резким зарегистрированным разворотом потока портфельных инвестиций, составившим примерно 100 млрд долларов США. Страны, зависящие от биржевых товаров, также испытывают шок стремительно снижающихся экспортных цен. Страны, полагающиеся на поступления от туризма, страдают от резкого падения доходов, как и страны, зависящие от денежных переводов мигрантов для поддержки доходов.

В случае стран с формирующимся рынком МВФ может работать с ними посредством обычных кредитных инструментов, в том числе превентивного характера. Это может потребовать значительных ресурсов, если давление рынков усилится. Чтобы не допустить распространения этого давления, мы готовы задействовать весь наш потенциал кредитования и мобилизовать все уровни глобальной системы финансовой безопасности, в том числе рассмотреть вопрос о том, может ли использование СДР играть более значительную роль.

Для наших беднейших стран-членов нам нужно намного больше льготного финансирования. Пик вспышки заболевания еще впереди, и многим странам потребуются значительные бюджетные затраты, чтобы бороться с кризисом в сфере здравоохранения и свести к минимуму банкротства и потери рабочих мест в условиях нарастающих потребностей во внешнем финансировании.

Но увеличение кредитования — не всегда лучшее решение для каждой страны. Кризис ведет к дальнейшему увеличению высокой долговой нагрузки, и для многих стран траектория роста задолженности может стать экономически неприемлемой.

В связи с этим нам необходимо рассматривать новые подходы, тесно взаимодействовать с другими международными организациями, а также с частным сектором, чтобы помочь странам преодолеть этот кризис и выйти из него более стойкими.

И МВФ, как и нашим странам-членам, возможно, потребуется выйти еще дальше за рамки привычного и подумать о том, что этот исключительный кризис, возможно, потребует исключительных мер.

Подготовка к восстановлению

Чтобы помочь заложить основу для уверенного восстановления экономики, наши рекомендации по экономической политике должны учитывать меняющиеся реалии. Нам нужно лучше понимать особые проблемы, риски и компромиссы для каждой страны в процессе постепенного перезапуска их экономики.

В числе самых важных вопросов — как долго сохранять чрезвычайные меры стимулирования и нетрадиционные меры политики и как их прекращать; решение проблем, связанных с высокой безработицей и «более низкими на более длительное время» процентными ставками; сохранение финансовой стабильности; содействие, там где это необходимо, проведению корректировок в секторах экономики и урегулированию долга частного сектора.

Мы также не должны забывать о давно существующих проблемах, требующих принятия коллективных ответных мер, таких как оживление торговли как двигателя экономического роста; совместное использование преимуществ финтеха и цифровых преобразований, доказавших свою полезность во время этого кризиса; и противодействие изменению климата, поскольку стимулы для укрепления подъема также могли бы быть направлены на продвижение к «зеленой» экономике, устойчивой к изменению климата.

Наконец, в новом мире после вспышки COVID-19 мы просто не можем воспринимать социальную сплоченность как данность. Поэтому мы должны поддерживать усилия стран по выверке мер социальной политики для снижения неравенства, защиты уязвимого населения и открытия доступа к возможностям для всех.

Этот момент — испытание нашей человечности. Мы должны ответить солидарностью. Очертания нашего будущего сопряжены с очень большой неопределенностью. Но мы также должны воспринимать этот кризис как возможность — для того, чтобы вместе строить иное, лучшее будущее.

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Кристалина Георгиева (ссылка на биографические данные на главной странице)

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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