Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Грузии экстрадировали в Россию Теймура Гарибова, Максима Фатеева и Курбана Омарова.

Гарибов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, в апреле 2013 года в г. Петрозаводске Гарибов с сообщником пришли в дом к матери его сожительницы и, пока она спала, задушили ее. В дальнейшем труп женщины они вывезли в лес и сожгли. За убийство Гарибов расплатился с соучастником двумя обручальными кольцами.

Фатеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Омаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (пособничество в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью).

Поскольку Гарибов, Фатеев и Омаров скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в международный розыск.

В августе 2019 года в связи с установлением их местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче, которые были удовлетворены.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами грузинской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче.

В связи с ситуацией, связанной с распространением вируса COVID-19, пересечение Государственной границы Российской Федерации экстрадируемыми было согласовано с Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сопровождении спецконвоя Теймур Гарибов, Максим Фатеев и Курбан Омаров доставлены в Россию.

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