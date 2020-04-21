Г. Карелова: Социально ответственный бизнес вносит свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

Бизнес показывает готовность оперативно подключаться к решению социальных задач в условиях новых вызовов, отметила вице-спикер СФ.

Социально ответственный бизнес вносит свой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«В последнее время все более заметным стало участие бизнеса в развитии социальной сферы. Благодаря участию предпринимательского сообщества дан старт многим инфраструктурным проектам, началось активное внедрение передовых социальных инноваций. В условиях новых вызовов борьбы с распространением коронавирусной инфекции бизнес также не стоит в стороне, разрабатывает и реализует новые решения, направленные на поддержку социальной сферы, граждан и некоммерческих организаций», — сказала вице-спикер СФ.

Галина Карелова обратила внимание, что целый ряд крупных и средних предприятий в регионах своего присутствия перепрофилировали производство под выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В субъектах Федерации при непосредственном участии бизнеса развернуты стационарные лаборатории по выявлению коронавирусной инфекции, осуществляется участие в строительстве больниц и приобретении необходимого оборудования, предоставляются специализированные помещения для обсервации граждан с подозрением на коронавирус.

Бизнес показывает готовность оперативно подключаться к решению острых проблем, оказывать безвозмездную помощь медицинским учреждениям

«Бизнес показывает готовность оперативно подключаться к решению острых проблем, оказывать безвозмездную помощь медицинским учреждениям, региональным властям и обществу. Эпидемия объединила всех неравнодушных, всех тех, для кого помощь людям – не просто красивые слова. Необходимо использовать в полной мере потенциал бизнеса, применять новые подходы, позволяющие оперативно реагировать на изменения и новые вызовы, стоящие перед социальной сферой», — отметила Галина Карелова.

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