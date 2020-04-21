Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обратились к Минэкономразвития РФ с просьбой учесть при доработке проекта Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов рекомендации профильного Комитета СФ.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области сообщил, что после рассмотрения проекта Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. сенаторы обратились к Министерству экономического развития РФ с просьбой рассмотреть возможность учета при доработке документа рекомендации профильного Комитета СФ.

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Законодатель отметил комплексный характер разработанного документа. Однако обратил внимание, что в приоритетных направлениях государственной политики в области обеспечения низкоуглеродного развития выделяется стимулирование деятельности по сокращению выбросов парниковых газов, охраны и повышения поглощающей способности естественных поглотителей парниковых газов, в частности лесного хозяйства. Несмотря на это, в проекте Стратегии не упоминается перечень регуляторных изменений, необходимых для достижения этой цели.

Геннадий Орденов напомнил, что такой перечень уже был сформирован и нашел свое отражение в рекомендациях Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации», состоявшихся в Совете Федерации 22 ноября 2019 г.

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