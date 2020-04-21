Н. Федоров провел совещание, посвященное совершенствованию регулирования в области безопасного обращения с агрохимикатами

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии, состоявшемся в режиме телеконференции, приняли участие представители Министерства сельхского хозяйства и Россельхознадзора.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочее совещание со статс-секретарем – заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом. Мероприятие прошло в режиме телеконференции.

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Участники обсудили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный во исполнение поручений Президента РФ и направленный на совершенствование регулирования и государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

По оценке Россельхознадзора, существующая ситуация несет риски утраты Россией конкурентных преимуществ на внешних рынках из‑за постоянного ужесточения странами-импортерами требований к безопасности ввозимой продукции, наносит экономический ущерб добросовестным производителям средств защиты растений, фермерам, здоровью российских граждан и экологической обстановке в стране.

При этом, по мнению ряда министерств и ведомств, введение нового вида надзора не является целесообразным.

Участники совещания обменялись мнениями по наиболее принципиальным вопросам, вызывающим разногласия у заинтересованных сторон. По итогам обсуждения достигнута договоренность о том, что Министерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор подготовят и представят аргументированную позицию по этой теме.

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