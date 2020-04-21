Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-14#МКС21.04.2020 15:50

Общая сборка ракеты «Союз-2.1а» с «Прогресс МС-14»

Сегодня, 21 апреля 2020 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур специалисты Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Для этого головная часть с кораблем была состыкована с третьей ступенью носителя, затем эта сборка была пристыкована к «пакету» из первой и второй ступеней.

Позднее представители Технического руководства и Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов выдали заключение о готовности к установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома. Вывоз ракеты космического назначения намечен на утро 22 апреля 2020 года.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован в 04:51:41 мск 25 апреля 2020 года. Полет к Международной космической станции пройдет по т.н. «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента намечена в 08:12:23 мск ±3 мин. Цель полета — доставка топлива, воды и других грузов, необходимых для дальнейшей эксплуатации МКС в пилотируемом режиме.

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