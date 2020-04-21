Source: Russia Federal Space

#Роскосмос21.04.2020 17:13

Онлайн-лекториум с космонавтом

В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» 22 апреля 2020 года в 14:30 мск состоится онлайн-лекториум с Героем России, космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным на тему «О чем больше всего скучаешь в космосе». Участники получат уникальный шанс задать интересующие вопросы космонавту и пообщаться с ним на волнующие темы.

Космическое направление в рамках конкурса «Большая перемена» продлится до 11 мая 2020 года, регистрация участников открыта по ссылке. Мероприятия проходят при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Самые активные участники получат ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации учеников 8-10 классов. Он стартовал 28 марта 2020 года и будет проходить до октября 2020 года. Регистрация участников открыта по ссылке.

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