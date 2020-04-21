Прокуратура Москвы отреагировала на нарушения пенсионных прав 81-летней блокадницы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Москвы провела проверку доводов, изложенных в интернет-публикации, о невыплате ветерану Великой Отечественной войны положенной по закону пенсии в связи с задержкой оформления необходимых документов. Сообщалось, что почти два месяца родные блокадницы ждут ответа из отделения пенсионного фонда.

Установлено, что должностными лицами Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 8 по городу Москве и Московской области (далее – управление) допущены нарушения международных норм, регулирующих вопросы пенсионного обеспечения граждан государств – членов СНГ, законодательства о страховых пенсиях, а также административного регламента предоставления государственной услуги по установлению 81-летней жительнице блокадного Ленинграда, переехавшей в Москву из Луганской области, страховой пенсии по старости.

В результате указанных нарушений решение о назначении страховой пенсии по старости управлением длительное время не принималось.

По результатам проверки, ход которой находился на личном контроле Генерального прокурора Российской Федерации, прокуратурой Южного административного округа начальнику управления внесено представление об устранении нарушений пенсионного законодательства.

В настоящее время пенсия по старосте женщине назначена. Одновременно с пенсией ветерану назначены ежемесячная денежная выплата и дополнительное материальное обеспечение по категории «Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», а также единовременная выплата в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Денежные средства пенсионерке перечислены.

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