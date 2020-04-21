Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#РД-18021.04.2020 12:18

Российская история РД-180. Продолжение

В мае 2020 года исполнится 20 лет с момента первого пуска американской ракеты-носителя Atlas с российским жидкостным ракетным двигателем РД-180 разработки НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). За многолетнюю историю сотрудничества в США поставлено 116 двигателей, состоялось 89 пусков. Все они признаны успешными, что уникально для мировой космонавтики.

Даже несмотря на санкции, РД-180 продолжает поставляться в США и сертифицирован ими под пилотируемые запуски новых пилотируемых кораблей компании Boeing. Президент американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал двигатели РД-180 технологическим чудом, столь же хвалебную оценку этому двигателю дали и другие участники рынка пусковых услуг.

В скором времени история РД-180 продолжится в России, так как этот уникальный двигатель будет применяться и на российских ракетах. Что делается в этом направлении рассказал генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов:

«Госкорпорацией „Роскосмос“ сформирована программа создания перспективных средств выведения, ориентированная на производство новых ракет — это „Союз-5“, „Союз-6“, сверхлегкая ракета и ракета-носитель сверхтяжелого класса. Последняя будет собираться по принципу технологического конструктора, где каждая часть ракеты — самостоятельное летное изделие. Это позволит обеспечить параметры по стоимости, надежности и качеству изготовления.Двигатель РД-180, который имеет уникальную летную статистику, будет применяться на первой ступени ракеты „Союз-6“, которая в перспективе может прийти на замену ракеты среднего класса „Союз-2“, а также в центральном блоке ракеты сверхтяжелого класса. Мы уже начали активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты.В адаптированном двигателе будет применен весь опыт, который был получен при создании РД-180 и РД-191, и даже больше. Это и повышенная защита от возгорания, новые фильтры, покрытия, самые современные материалы и технологии их обработки, новая система управления, быстродействующая система аварийной защиты, способная реагировать на проблему на более ранней стадии и мгновенно отключающая двигатели.Есть и еще одно важное достоинство двигателя РД-180, которое обязательно должно быть применено в будущем. Наши двигатели можно использовать до 10 раз, поэтому мы продолжим разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет».

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