Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное21.04.2020 10:59

Стартовал проект «Спорт на карантине»

В период дистанционной работы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 для всех любителей спорта и членов их семей команда Госкорпорации «Роскосмос» совместно со спортивным центром «Спорткосмос» (ООО «СКПЦ») подготовила ежедневные тренировки и советы по питанию от профессиональных спортсменов, чемпионов мира и врачей-диетологов.

Комплекс упражнений из разных видов спорта (легкая атлетика, триатлон, плавание, восточные единоборства и многие другие) для любителей и профессионалов рассчитан на домашние условия с минимальным использованием спортивного оборудования, но с высокой эффективностью.

Ежедневно по будням в 16:00 вас ждут новые видео-тренировки на YouTube-канале.

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