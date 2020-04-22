А. Клишас: Результаты опросов общественного мнения показывают, что поправки к Конституции РФ востребованы людьми

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал социологическое исследование ВЦИОМ.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края прокомментировал результаты социологического исследования ВЦИОМ относительно поправок к Конституции РФ.

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«Высокий уровень заинтересованности граждан в участии в голосовании по поправкам к Конституции говорит об общественном запросе на то регулирование, которое предлагают поправки. Почти 66 процентов российских граждан планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Востребованность поправок объясняется тем, что они направлены на повышение качества жизни каждого человека», — указал сенатор.

«Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность, направленность на реализацию запроса людей в социальной политике государства. Высокий уровень одобрения конституционных поправок говорит о том, что граждане осознают своевременность предлагаемых изменений».

Главными драйверами, формирующими востребованность поправок, являются их социальная направленность

Парламентарий подчеркнул, что повестка сегодняшнего дня диктует важность предмета поправок к Конституции, его своевременность и актуальность. «Как видно из результатов социологического исследования ВЦИОМ, поправки находят устойчивую поддержку в обществе, что демонстрирует наличие общественного запроса на предлагаемые изменения. Экспертный прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции РФ, подготовленный ВЦИОМ, говорит о том, что около 68 процентов граждан готовы проголосовать «за» конституционные поправки».

Андрей Клишас указал, что на федеральном уровне и в регионах была проведена серьезная информационная кампания по поправкам к Конституции, целью которой было объяснить людям их конкретное содержание, правовой смысл. «Результаты социологических опросов говорят о том, что данная работа была выполнена успешно, люди стремятся принять непосредственное участие в процессе государственного развития путем одобрения предлагаемых изменений».

«Как мы знаем, поправки содержат положения, касающиеся политической системы, реализации принципа социального государства, правовой системы. Все поправки вырабатывались на основе реальных потребностей общества, максимально учитывались мнения профессиональных сообществ. Результат работы мы видим в высоком уровне поддержки поправок людьми – почти две трети россиян уже сейчас готовы проголосовать за одобрение поправок. Люди в полной мере осознают необходимость принятия конституционных положений, которые смогут выступить правовой основой для поступательного развития государства и общества», – заключил Андрей Клишас.

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