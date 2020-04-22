Встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Александр Викторович, давайте начнем нашу беседу, и, разумеется, начнем ее с мер по борьбе с коронавирусом и обеспечению нераспространения этого заболевания в данном случае, конечно, на вашей территории, в Воронежской области.

Пожалуйста. Как идет эта работа? Какова ситуация на данный момент?

А.Гусев: Уважаемый Владимир Владимирович, ситуация в регионе контролируемая. Хочу привести несколько цифр, которые характеризуют сложившуюся обстановку.

К истекшим суткам у нас выявлено 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас обрабатываются еще 25 проб с вероятностью подтверждения заражения.

В стационарах нашей области находятся 262 человека. На сегодняшний день выздоровели 30 человек. К сожалению, у нас есть случаи с летальным исходом, и таких смертей у нас семь к сегодняшнему дню.

Какие меры мы принимаем, с тем чтобы не допустить распространения и снизить тяжесть последствий.

Безусловно, мы ввели режим всеобщей самоизоляции с 28 марта, как и все регионы Российской Федерации. На сегодня для лечения у нас развернуто для приема больных с COVID 1306 коек. Из них оборудовано подачей кислорода 804. Но сегодня мы закончим оборудование еще 180 коек, и на сегодняшний день общее количество их будет составлять 984 койки.

Оборудовано аппаратами искусственной вентиляции легких 227 коек. И у нас есть 149 наркозно-дыхательных аппаратов, которые имеют функцию ИВЛ. Эти аппараты тоже зарезервированы под задачи борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего таких оборудованных коек у нас будет 376.

Владимир Владимирович, мы до 25 апреля развернем все 1686 коек, которые в соответствии с нормативами Минздрава мы должны будем развернуть. Здесь никаких сомнений нет. Из них на 1180 будет подаваться кислород.

В.Путин: А сколько всего?

А.Гусев: 1686 – до 25 апреля мы сделаем. Это полное исполнение рекомендаций Минздрава. На сегодня у нас 1306 уже развернуто. Сомнений в том, что мы эту работу закончим, никаких нет.

В.Путин: Хорошо.

А.Гусев: Мы намерены продолжать работу по оборудованию дополнительных коек с возможностью подачи кислорода и уже определили еще 227 мест, куда мы такую возможность предоставим.

Безусловно, есть некоторый дефицит с обеспечением аппаратами искусственной вентиляции легких. Что мы для этого делаем, чтобы снизить нехватку. У нас заключен договор на поставку 52 аппаратов в мае. И нам подтверждают поставщики, что эта поставка будет обеспечена.

И дополнительно спасибо Министерству промышленности и торговли, мы с ними договорились о поставке еще 81 аппарата в мае, в том числе это будут аппараты, которые восстановлены по договорам с предприятиями Ростеха, отремонтированы. Привязку к койка мы уже определили, куда эти аппараты нужно будет поставить.

Существует некоторая напряженность с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Тем не менее нормативный запас у нас есть. Хочу Вас заверить, что перебоев с обеспечением медицинского персонала мы не допустим.

Маршрутизация больных определена. У нас 14 медицинских учреждений будет задействовано в лечении. 215 бригад скорой медицинской помощи мы определили для возможности транспортировки больных. Медицинский персонал обучен. И мы закрепили за медицинскими учреждениями дополнительно легковые автомобили, с тем чтобы врачи могли приезжать к легким больным на дом, чтобы не использовать для этих целей машины скорой медицинской помощи.

Денежными средствами обеспечены. Спасибо Правительству Российской Федерации за оперативность доведения финансовых ресурсов.

Продолжение следует.

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