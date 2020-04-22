В Совете Федерации создана рабочая группа в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

Рабочую группу возглавил первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров.

Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики возглавил рабочую группу верхней палаты парламента, созданную решением Совета палаты Совета Федерации для мониторинга состояния законодательства Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и подготовки предложений по его совершенствованию.

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В состав рабочей группы вошли заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области главы профильных комитетов, ряд членов Совета Федерации.

В числе задач рабочей группы – сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ в контексте соответствия меняющимся условиям жизнедеятельности государства, подготовка предложений по его совершенствованию, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Кроме того, рабочая группа будет заниматься организацией взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, координировать работу комитетов СФ по подготовке соответствующих предложений.

Николай Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки проанализировать законодательство по вопросам ведения комитетов СФ и представить предложения о нормативных правовых актах, которые нужно принять безотлагательно, о необходимости внесения системных изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в различных сферах жизнедеятельности государства и общества в меняющихся условиях.

Первый вице-спикер СФ также дал поручение комитетам проработать вопрос о совместной подготовке с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти соответствующих «дорожных карт» и представить информацию до 15 мая текущего года.

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