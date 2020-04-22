«Газпром трансгаз Ставрополь» восстанавливает мемориалы воинам Великой Отечественной войны

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 апреля 2020, 17:00

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в преддверии Дня Великой Победы завершается масштабный проект «75-летию Победы — 75 памятников».

Сотрудники газотранспортного предприятия проводят ремонтно-восстановительные работы на 75 памятниках и мемориалах воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. География проекта включает в себя субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Газовики реставрируют памятные места в более чем 50 населенных пунктах, расположенных в зоне ответственности компании.

Ремонтно-восстановительные работы в рамках проекта «75-летию Победы — 75 памятников» проводят в максимально короткие сроки, соблюдая все рекомендации врачей и специалистов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

На памятниках и монументах обновляют покрытия, штукатурят поверхности, ремонтируют ограждения, красят бордюры, укладывают уличную плитку, занимаются благоустройством и озеленением прилегающих территорий.

«Памятные места есть практически в каждом поселении Юга России, и работу по их ремонту и восстановлению мы проводим ежегодно. Уверен, что наша страна совсем скоро вернется к обычному ритму жизни, и мы вместе у обновленных обелисков почтим память воинов Великой Отечественной войны, которые 75 лет назад защитили Родину от фашизма», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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