Г. Карелова: Семьи с детьми могут оформить пособия дистанционно

Source: Russia – Council of the Federation

Родители получили первые сертификаты на материнский капитал, оформленные в беззаявительном порядке.

Родители начали получать сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке и в электронной форме. Соответствующие изменения вступили в силу 15 апреля 2020 г.

Смотрите также

Как напомнила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по поручению Президента РФ программа материнского капитала значительно расширена. «Важным изменением стало продление ее действия на шесть лет, а также упрощение процедуры оформления материнского капитала. Сведения о ребенке и его родителях автоматически передаются в Пенсионный фонд России».

Вице-спикер СФ обратила внимание, что материнский капитал стал первой мерой государственной поддержки, которая предоставляется гражданину автоматически без его личного участия. «Родители также имеют возможность сразу подать заявление на выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Данная мера, реализуемая по инициативе Президента РФ, станет дополнительной поддержкой более трех миллионов семей в период эпидемии новой коронавирусной инфекции».

MIL OSI