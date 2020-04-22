Г. Солодун: В Брянской области 62 человека полностью вылечились от коронавируса, выписаны из больницы и находятся дома

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе планируется перераспределение средств областного бюджета на дополнительное обеспечение мероприятий по созданию или перепрофилированию коечного фонда медицинских организаций, отметила сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области сообщила, что, по данным оперативного штаба на 21 апреля, в регионе 62 человека полностью вылечились от коронавируса, выписаны из больницы и находятся дома.

Смотрите также

Как проинформировала сенатор, в Брянскую областную больницу, где оборудованы специально изолированные корпуса для лечения больных с коронавирусной инфекцией, дополнительно поступило 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за счет средств областного бюджета.

По решению губернатора Брянской области Александра Богомаза, БогомазАлександр ВасильевичГубернатор Брянской области в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Брянской области из областного бюджета выделено 805,5 млн рублей.

Эти средства, по словам Галина Солодун, будут израсходованы, в том числе на приобретение аппаратов ИВЛ для медицинских организаций области, защитных костюмов первого типа и транспортировочного изолирующего бокса, тепловизоров, на стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, в том числе прочему персоналу, обеспечивающему оказание медицинской помощи, а также на создание дополнительного или перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, оснащение диагностическим оборудованием и проведение заключительной дезинфекции в очагах коронавирусной инфекции.

Также из этой суммы 371,2 млн рублей выделено на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в государственных учреждениях здравоохранения Брянской области.

«Планируется перераспределение средств областного бюджета в сумме 100 млн рублей на дополнительное обеспечение мероприятий по созданию дополнительного или перепрофилированию коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», — отметила Галина Солодун.

Сенатор выразила уверенность в том, что к 28 апреля коечный фонд региона увеличится с 627 до 2,2 тысяч коек в 16 лечебных учреждениях.

MIL OSI