Директор-распорядитель МВФ и главы РCФ подчеркнули свою готовность к сотрудничеству для уменьшения воздействия COVID-19 на мировую экономику

Source: IMF – News in Russian

21 апреля 2020 г.

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева; генеральный директор, председатель Совета Арабского валютного фонда г-н Абдулрахман аль‑Хамиди; Директор Отдела макроэкономических исследований АСЕАН + 3 (ОМИА), подразделение по надзору многосторонней инициативы Чиангмай (МИЧ), г-н Тошинори Дои; управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) г-н Андрей Широков; заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии (ЕС) г-н Деклан Костелло; управляющий директор Европейского механизма стабильности г-н Клаус Реглинг; исполнительный президент Латиноамериканского резервного фонда (ФЛАР) г-н Хосе Дарио Урибе; и сопредседатель рабочей группы Группы 20-ти по международной финансовой архитектуре (РГ МФА Г20) IFA WG) г-н Гийом Шабер провели сегодня телеконференцию, где рассказали о мерах, принимаемых их организациями для действенного преодоления влияния вспышки COVID-19 на мировую экономику. Подчеркнув неотложную потребность в совместных многосторонних действиях для противостояния исключительному гуманитарному и экономическому кризису, вызванному пандемией, главы организаций сделали следующее заявление:

«МВФ и региональные соглашения о финансировании всего мира готовы совместно решать глобальные проблемы, связанные с пандемией коронавируса (COVID-19) и выражают глубочайшее сочувствие всем пострадавшим. Мы пристально отслеживаем ситуацию, чтобы внести свой вклад в решительные действия, необходимые в глобальном масштабе в этих исключительных и сопряженных с неопределенностью обстоятельствах. Мы твердо намерены оказывать необходимую поддержку для уменьшения экономического и финансового воздействия пандемии, особенно для самых уязвимых людей и стран.

Эти беспрецедентные обстоятельства требуют беспрецедентных действий. В этих целях МВФ удвоил объем доступа к своим экстренным механизмам, утвердил облегчение бремени обслуживания долга для 25 стран с низкими доходами посредством преобразованного Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) и создал новый инструмент, линию краткосрочной поддержки ликвидности, для финансирования с быстрым предоставлением средств в целях укрепления буферных резервов и содействия урегулированию проблем ликвидности в странах, проводящих обоснованную экономическую политику. На сегодняшний день в ответ на призыв МВФ увеличить втрое его потенциал льготного кредитования члены МВФ объявили об обязательствах в сумме 11,7 млрд долларов США. Группа 20-ти и Парижский клуб при поддержке МВФ и Всемирного банка впервые дали согласие на приостановку двусторонними официальными кредиторами на определенный срок обязательств по выплатам в счет обслуживания долга для беднейших стран, которые обращаются с просьбой о смягчении условий.

Со своей стороны, Региональные соглашения о финансировании поддерживают своих членов посредством кредитной деятельности, корректировки мер политики и инструментов, чтобы привести их в соответствие с чрезвычайными условиями кризиса COVID-19, а также посредством рекомендаций по экономической политике и техническим вопросам, призванных помочь официальным органам своих стран-членов преодолеть эти трудные времена для экономики. Региональные фонды экстренной помощи координируют работу с группами специалистов МВФ по странам для обмена информацией и опытом, которые необходимы в целях оперативного удовлетворения потребностей стран, наиболее остро нуждающихся в финансировании.

Осознавая огромные масштабы этого кризиса, мы подчеркиваем, что в перспективе самым действенным способом поддержки экономики стран мира являются принятие комплексных ответных мер и мобилизация имеющихся ресурсов и опыта на всех уровнях глобальной системы финансовой безопасности (ГСФБ). В этих условиях МВФ, являющийся центральным звеном ГСФБ, и РСФ, опираясь на глубокие связи между нашими организациями, сложившиеся за прошедшие годы, подчеркивают свою готовность к сотрудничеству, чтобы смягчить воздействие пандемии на мировую экономику и способствовать ее восстановлению. Мы по-прежнему твердо намерены тесно взаимодействовать в соответствии с нашими индивидуальными мандатами и политикой, обмениваться информацией о нуждах наших государств-членов и координировать помощь в различных регионах мира. По мере целесообразности и возможности мы будем сотрудничать, содействуя предоставлению совместного финансирования на нужды стран-членов, и готовы предоставлять техническую помощь и рекомендации по экономической политике».

Контакты для СМИ:

Вольфганг Пройсл

Руководитель службы коммуникаций/главный пресс-секретарь

Европейский механизм стабильности

Электронная почта: w.proissl@esm.europa.eu

Карен Уилкинсон

Сотрудник по связям с общественностью

Отдел макроэкономических исследований АСЕАН + 3 (ОМИА)

Электронная почта: Karen.wilkinson@amro-asia.org

Фелипе Буитраго Р.

Менеджер по коммуникациям и организационным связям

Латиноамериканский резервный фондЭлектронная почта: fbuitrago@flar.net

Геннадий Васильев

Евразийский фонд стабилизации и развития

Электронная почта: Vasilyev_GA@eabr.org

Йиср Барниех

Арабский валютный фонд (АВФ)

Электронная почта: yisr.barnieh@amf.org.ae

Мария Кандиа Романо

Сотрудник по коммуникациям

Международный Валютный Фонд (МВФ)

Электронная почта: mcandiaromano@imf.org

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Мария Кандия Романо

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI