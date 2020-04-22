Михаил Мишустин назначил Андрея Сельского на должность заместителя Министра спорта Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Sport

Андрей Сельский родился 12 мая 1980 года в Рязани. В 2002 году окончил географический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Прошёл профессиональную подготовку по управлению персоналом, а также ряд курсов ведущих зарубежных университетов в области цифровых технологий и спортивного менеджмента.

С 2002 года работал в российских и международных коммерческих организациях.

С 2010 по 2014 год в Оргкомитете «Сочи 2014» в рамках подготовки и проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр Андрей Сельский прошёл путь от руководителя проектов до директора Департамента организационного развития.

В 2014-2018 годах работал на руководящих должностях, связанных с управлением персоналом, образованием и организационным развитием, в ОАО «Российские железные дороги» и ПАО «Сбербанк».

С 2018 года занимал должность директора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Успешно прошёл тестирование в качестве кандидата на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию.

Андрей Сельский имеет опыт преподавания и разработки учебных курсов для Российского международного олимпийского университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Высшей школы экономики.

Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации.

В Министерстве спорта Российской Федерации Андрей Сельский будет курировать вопросы цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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