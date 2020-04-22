Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1522.04.2020 09:00

Новое «Созвездие» в науке

Вернувшийся 17 апреля 2020 года из 205-суточного полета космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», который направлен на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере «Выход 2».

«Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством», — оценил работу Олега Скрипочки в рамках эксперимента начальник научного управления Центра подготовки космонавтов, доктор технических наук Андрей Курицын.

В ходе эксперимента командир экипажа МКС-62 и корабля «Союз МС-15» Олег Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъем и спуск), работу с инструментом. По словам организаторов, целью эксперимента является оценка выполнения наиболее сложных операций и работоспособности оператора в условиях экстремального действия факторов космического полета.

«Космонавты прилетят на Луну, Марс. Полгода — полет, „примарсианятся“. Смогут ли они выполнять тяжелую работу после такого полета и на какие сутки? Поэтому мы выполняем такие тесты и исследования с космонавтами сразу после полета», — рассказал Андрей Курицын.

Результаты исследований представляют особый интерес для ученых и позволяют выявить степень влияния человеческого фактора и возможное количество принятия ошибочных решений.

«Снижение качества выполняемых работ есть. Теряются навыки за полгода в полете. Их не тренируют (космонавты. — Прим. ред.). Если космонавт третий-четвертый раз летает, то у него эти навыки отработаны до автоматизма. Должна быть статистическая информация, чтобы получить полные данные и оценить среднее снижение качества выполняемых работ после полета», — объяснил начальник научного управления ЦПК. — С ближайшими экспедициями мы планируем проводить испытания по управлению реальным электромобилем — марсианским ровером. Будем оценивать как космонавты будут управлять этим ровером”. Такие эксперименты будут проводиться с использованием скафандров.

Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками. В настоящий момент Олег Скрипочка проходит послеполетное медицинское обследование в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке. Медицинские специалисты проводят оценку состояния здоровья космонавта после длительного полета и реабилитационные мероприятия.

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