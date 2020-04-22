Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Сириус#Центр Сириус22.04.2020 20:13

Один день в космосе с Юрием Усачёвым

Госкорпорация «Роскосмос» в сотрудничестве с Образовательным фондом «Талант и успех» принимает участие в реализации проекта «Уроки настоящего». Он направлен на создание информационной среды распространения научных идей среди российских школьников и включение их в исследовательскую деятельность в сфере приоритетных направлений научно-технологического развития страны.

В рамках проектов «Уроки настоящего» и #СириусДома сегодня, 22 апреля 2020 года, состоялся онлайн-урок Героя России, летчика-космонавта Юрия Усачева. Он был посвящен рабочему дню космонавтов на борту Международной космической станции: что такое невесомость и как влияет на организм человека, как проходит день на орбите, что обеспечивает безопасность экипажа в длительном полете и т.д. Юрий Владимирович рассказал, что день на МКС расписан по минутам, и любая задача запланирована заранее — обслуживание станции и технических устройств, проведение исследований и научных экспериментов, встреча грузовых кораблей и внекорабельная деятельность.

Завершая встречу, Юрий Усачев предложил ребятам решить задачу, связанную с планированием внекорабельной деятельности космонавтов. Им предстоит составить наикратчайший по времени маршрут работы в открытом космосе, состоящий из четырех практических задач.

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Усачев Юрий Владимирович — Герой России, летчик-космонавт. Общая продолжительность космических полетов составила 552 сут. 22 час. 26 мин. Он выполнил семь выходов в открытый космос, которые суммарно составили 31 час. 9 минут.

Образовательный центр «Сириус» реализует специальный проект #СириусДома, в котором Госкорпорация «Роскосмос» выступает в качестве индустриального партнера. Каждый день в социальных сетях лучшие космонавты, преподаватели, инженеры, спортсмены, музыканты в режиме «онлайн» рассказывают о своей профессии.

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