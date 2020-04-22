ООО «Газпром добыча Астрахань» оказало помощь новому госпиталю

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

21 апреля 2020, 17:00

ООО «Газпром добыча Астрахань» выделило более 200 тысяч рублей на приобретение одноразовой посуды для вновь оборудованного инфекционного госпиталя, открытого при государственном бюджетном учреждении здравоохранения Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая больница». Данный вид помощи позволяет областной клинической больнице выполнить рекомендации Роспотребнадзора в части того, что стационары, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, должны быть обеспечены одноразовой посудой, чтобы после применения осуществить ее обеззараживание и уничтожение в установленном порядке.

«Сейчас медицинские учреждения в своей работе обязаны соблюдать особые требования по обеспечению безопасности, как медицинского персонала, так и пациентов стационаров. Благодаря неравнодушию со стороны газодобывающего предприятия пациенты инфекционного госпиталя получают питание в одноразовых контейнерах. Это обеспечивает дополнительную степень защиты от распространения инфекции и значительно облегчает работу персонала», — сказала заведующая эпидемиологической службой — врач-эпидемиолог ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» Ирина Красильникова.

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

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