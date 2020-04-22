О включении некоммерческой организации в реестр иностранных агентов и признании деятельности финансирующей ее иностранной неправительственной организации нежелательной на территории России

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка соблюдения автономной некоммерческой организацией Центр развития социальных инициатив «Проектория» требований законодательства о некоммерческих организациях.

Установлено, что Центр, получив денежные средства из-за рубежа и участвуя в политической деятельности в России, заявление о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в Министерство юстиции Российской Федерации не подал.

В связи с этим прокуратурой г. Москвы в адрес Центра развития социальных инициатив «Проектория» внесено представление.

Соответствующая информация Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлена в Минюст России, которым 22.04.2020 Центр включен в указанный реестр.

По результатам изучения материалов в отношении иностранной неправительственной организации Project Harmony, Inc (PH International) (Соединенные Штаты Америки), финансирующей деятельность Центра развития социальных инициатив «Проектория», Генеральной прокуратурой Российской Федерации 22.04.2020 принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории Российской Федерации.

Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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