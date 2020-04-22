Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-14#МКС22.04.2020 07:30

Ракету «Союз-2» с «Прогресс МС-14» вывезли на старт

На космодроме Байконур проходят заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». В соответствии с решением Государственной комиссии сегодня, 22 апреля 2020 года, ракета космического назначения была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31.

После проведения операций по вертикализации и сведения ферм обслуживания специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня. Сегодня выполняются автономные испытания грузового корабля, ракеты-носителя, стартового комплекса и наземной аппаратуры, затем — анализ полученной телеметрической информации.

25 апреля 2020 года состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого будут приняты решения о заправке ракеты компонентами топлива и пуске. Он запланирован на 25 апреля в 04:51 мск, полет к Международной космической станции пройдет по т.н. «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента состоится предварительно в 08:12 мск ± 3 мин.

Грузовой корабль привезет на Международную космическую станцию более двух тонн грузов различного назначения: 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов. В укладке грузового отсека — 1,35 тонны грузов, включающих контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем МКС, приборы для проведения экспериментов и воду в баках системы «Родник».

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