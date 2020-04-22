Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала решение Министерства о признании участников заключительного этапа олимпиады ее победителями.

Решение Министерства просвещения РФ выдать в этом году дипломы Всероссийской олимпиады школьников (ВСШО) всем одиннадцатиклассникам, прошедшим в финал, — верное и своевременное. «Оно направлено на поддержку наших одаренных ребят», — считает председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

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Сенатор пояснила, что в создавшихся условиях распространения коронавируса нет возможности проведения финального этапа олимпиады. «Такое решение является механизмом поддержки школьников, которые длительное время, прикладывая труд, упорство, старание, двигались к финалу».

Говоря об опасении некоторых экспертов о том, что принятое решение может создать неравные условия для абитуриентов, так как победителей ВСШО вузы зачисляют автоматически, Лилия Гумерова отметила, что по сравнению с прошлым годом количество таких ребят увеличилось на 229 человек и не является значительным для нашей страны.

«Кроме того, вузы могут ввести дополнительные условия для призеров Всероссийской олимпиады школьников по примеру МГУ имени Ломоносова», — уточнила парламентарий.

Ситуация, с которой столкнулся мир и наша страна, — нестандартная

«Сама ситуация, с которой столкнулся мир и наша страна, — нестандартная. Она требует конкретных, оперативных решений по всем направлениям, включая вопросы образования», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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