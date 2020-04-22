Сегодня в «Эфире»: защита прав инвалидов на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, взаимодействие органов прокуратуры с порталом госуслуг, история становления органов прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень поговорим о том, насколько доступен железнодорожный, воздушный и водный транспорт для инвалидов и куда могут обращаться за помощью граждане с ограниченными возможностями.

Об истории возникновения и становления органов прокуратуры России узнаете из рубрики «Дело жизни».

Порядок обращения в органы прокуратуры через портал государственных услуг Российской Федерации объясним в рубрике «Логика закона».

Чем закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя двух муниципальных кладбищ, которая получала взятки от предпринимателей, расскажем в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на среду 22 апреля 2020 года:

· «Чистая среда». Ответственному обращению с животными быть.

· «Логика закона». Закон в силе.

· «В процессе». Прогулка под дулом пистолета.

· «Криминальный тренд». Предотвратить и обезвредить: о работе прокуратуры Пермского края в сфере профилактики преступности.

· «Вы в эфире». Мир равных возможностей на воде и в воздухе.

· «Дело жизни». На страже закона.

· «В процессе». «Королева кладбищ» или «конец делу Стрелец». В Орловской области осудили руководителя муниципального предприятия за получение «откатов».

· «Ни дать ни взять». Покажи доходы и спи спокойно.

· «Логика закона». Взаимодействие прокуроров с гражданами через портал госуслуг.

· «В процессе». Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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