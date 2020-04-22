Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в оказании благотворительной помощи больницам и жителям сельских поселений Ярославской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион провела рабочие встречи с руководством муниципальных районов.

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Сенатор уточнила текущую эпидемиологическую ситуацию, обсудила актуальные вопросы, стоящие перед главами районов в этот непростой период.

Наталия Косихина приняла участие в оказании благотворительной помощи жителям Любимского, Пошехонского, Даниловского, Первомайского муниципальных районов Ярославской области, передав дезинфицирующие средства для обработки помещений, транспорта, санитарно-технического оборудования, дезинфекции воздуха и др.

Наталия Косихина

Дезинфицирующие средства будут распределены для оказания адресной помощи больницам и жителям сельских поселений.

По словам сенатора, ситуация, с которой столкнулся весь мир, наша страна, российские регионы — нестандартная. «Она требует конкретных оперативных решений по всем направлениям, включая оказание благотворительной помощи».

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