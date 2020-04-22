Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обозначил проблемы обеспечения плодородия почв земель сельхозназначения.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия обратил внимание на проблемы обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.

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Сенатор привел данные, согласно которым общая площадь земель сельхозназначения в России в 2018 г. составляла 382,5 млн га, в том числе самая ценная часть — сельскохозяйственные угодья – 197,7 млн га, из них 116, 2 млн га – пахотные почвы. В 2019 г. посевы занимали 79,8 млн га, пары – 12,0 млн га.

Как подчеркнул законодатель, практически во всех субъектах Российской Федерации сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборота. По экспертным оценкам, уже 25 лет наблюдается ежегодный отрицательный баланс основных элементов минерального питания растений.

«Стратегический национальный ресурс – почвы с их плодородием остаются недооцененными и используются ненадлежащим образом, объемы используемых удобрений и мелиорантов недостаточны даже для простого воспроизводства плодородия», — считает глава Комитета СФ.

По его словам, проводимый в настоящее время мониторинг не обеспечивает наблюдение за земельными участками и полями севооборота как производственным ресурсом. Он не осуществляется по ряду параметров, характеризующих плодородие почв, имеющих существенное значение для сельскохозяйственного производства.

Алексей Майоров отметил, что необходимо ввести в действующее законодательство полноценное, научно-обоснованное, однозначное, определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свойства. «В приоритетном порядке следует реализовать меры, направленные на восстановление системы профессиональной и научной подготовки кадров в области агрохимии, мелиорации и почвоведения, а также земельных отношений, землеустройства и кадастра».

Сенатор сообщил, что в настоящее время Министерством сельского хозяйства России разработан проект государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. «Надеемся, что государственная программа будет направлена на достижение прироста объема гарантированного производства сельскохозяйственной продукции путем внедрения механизмов эффективного управления землями сельскохозяйственного назначения; увеличения площади используемых сельскохозяйственных земель; повышения и сохранения плодородия почв», — сказал парламентарий.

Алексей Майоров также добавил, что в целях совершенствования законодательства в сфере обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Этот документ направлен на установление правовых основ осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, указанным законопроектом предусмотрено введение положений, касающихся создания и ведения государственного информационного ресурса — государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения.

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