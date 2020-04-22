Сотрудники ООО «Газпром добыча Астрахань» признаны лучшими специалистами по охране труда в Астраханской области

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Новости проектов и регионов

21 апреля 2020, 16:15

В преддверии Всемирного дня охраны труда в Министерстве социального развития и труда Астраханской области подведены итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда». В нем принимали участие 27 специалистов из различных предприятий Астраханской области.

Конкурс проходил в два этапа. Задание первого тура — тестирование — преодолели только 7 человек, пятеро из которых специалисты по охране труда ООО «Газпром добыча Астрахань». Второй этап — практическая часть — проходил по единой для всех участников тематике: «Внедрение процедур оценки и управления профессиональными рисками в систему управления охраной труда организаций».

Победителями признаны ведущий инженер отдела охраны труда и промышленной безопасности Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей Колесов (I место) и ведущий инженер отдела охраны труда администрации компании Денис Алексеев (II место).

Конкурсная работа Сергея Колесова посвящена внедрению в Газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Астрахань» мониторинга состояния здоровья персонала, занятого на рабочих местах с допустимыми условиями труда.

Конкурсная работа Дениса Алексеева содержала сразу два новаторских предложения, имеющих образовательную направленность: «информационное табло» и «обучающая игра».

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

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