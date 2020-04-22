Сформирована комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в World Athletics

Source: Russia Ministry of Sport

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сформировала комиссию по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Комиссию возглавил президент ВФЛА Евгений Юрченко. В её состав вошли заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов, директор по спорту – руководитель Главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Андрей Конокотин, заведующий сектором по взаимодействию с общероссийскими спортивными федерациями ОКР Валерий Куваев, генеральный директор Российского антидопингового агентства «РУСАДА» Юрий Ганус, заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, советник ВФЛА по правовым вопросам Ирина Любосердова, члены комиссии спортсменов ВФЛА – двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном беге Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов в спринте Дженнифер Акиниймика.

21 апреля информация о составе комиссии была направлена в World Athletics, которая должна будет определить двух международных экспертов для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России.

31 января этого года Министерство спорта Российской Федерации приостановило действие государственной аккредитации ВФЛА сроком до 1 марта 2020 года в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте.

На основании этого решения президент (на тот момент Дмитрий Шляхтин) и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе ОКР.

28 февраля на внеочередной выборной конференции ВФЛА президентом организации был выбран Евгений Юрченко.

2 марта на внеочередном заседании Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций Минспорт России восстановил действие государственной аккредитации ВФЛА.

12 марта совет World Athletics принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом World Athletics обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители Минспорта России, ОКР, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.

Пресс-служба Минспорта России

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