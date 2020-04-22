Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказал о принятых в регионе мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области сообщил, что регион выделил из бюджета 810 млн руб. на борьбу с коронавирусом.

«Это очень большая сумма. В некоторых субъектах Федерации она ограничивается 9–12 миллионами», — заметил сенатор.

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По его словам, Брянская область лидирует по показателю обеспечения аппаратами искусственной вентиляции легких на тысячу человек – в регионе таких аппаратов порядка 500. «Аппараты ИВЛ начали закупать загодя — еще за месяц-два до начала распространения коронавируса».

Сергей Калашников также сообщил, что на Брянщине налажено производство обычных медицинских одноразовых масок, многослойных марлевых масок, специальных медицинских респираторов и защитных костюмов.

«Активно включившиеся в работу предприятия малого и среднего бизнеса очень оперативно, буквально за три дня, получают сертификаты на изготовление столь необходимых в нынешних условиях средств защиты. Причем шьют и масок, и костюмов столько, что уже и Брянскую область целиком обеспечили, и готовы поставлять в другие регионы», — подчеркнул парламентарий.

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