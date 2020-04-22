Т. Кусайко: В Мурманской области проводится благотворительная акция для нуждающихся в помощи северян

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в акции «Тележка добра».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе поездки в регион приняла участие в благотворительной акции для нуждающихся в помощи северян.

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Проект «Тележка добра» реализуется волонтерским движением ОНФ в сотрудничестве с торговыми сетями Мурманской области. Сенатор пояснила, что каждый желающий может оставить в специальных тележках, размещенных за кассами магазинов, продукты длительного хранения, которые затем будут переданы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Татьяна Кусайко присоединилась к акции и передала необходимые продукты. «Приобретаемые жителями Мурманской области продукты для «тележек добра» доставляются в Волонтерский центр региона. Из них формируют продуктовые наборы, которые потом распределяют между нуждающимися. А именно — среди тех, кто оказался наиболее уязвим в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказала парламентарий.

По ее словам, в первую очередь, такие наборы получают многодетные семьи и одинокие пожилые люди, а также те, кто обращается за помощью на «горячие линии» социальных служб и волонтёров.

Татьяна Кусайко рассказала, что к акции «Тележка добра» присоединяются все больше муниципалитетов. «На сегодняшний день к акции присоединилось более 10 населенных пунктов региона. Это показывает сплочённость северян, насколько наши люди неравнодушны и готовы помочь нуждающимся», — сказала сенатор.

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