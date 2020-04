Valsts prezidents pateicas iekšlietu resora iestādēm par pašaizliedzīgo darbu ārkārtējās situācijas laikā

22. aprīlī Valsts prezidents Egils Levits bija uzaicināts piedalīties iekšlietu resora operatīvajā sanāksmē, kur atbildīgie dienesti pastāstīja par aktualitātēm rīcībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, par iekšlietu resora darbinieku materiāli tehnisko nodrošinājumu un to, kā ārkārtējā situācija mainījusi dienestu darba ikdienu. Uzklausot atbildīgo dienestu sniegto informāciju par darbu apjomu, kas palielinājies līdz ar Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas ieviešanu Latvijā, un to, kā lielai daļai iestāžu izmainījusies darba specifika, Valsts prezidents pateicās visām iestādēm par pašaizliedzīgo un atbildīgo darbu: “Iekšlietu nozare un valsts iekšējās drošības sistēma ir labās rokās, jo visas atbildīgās iestādes strādā profesionāli un ar pilnu jaudu.” Tāpat Valsts prezidents apsveica Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieku Andreju Grišinu ar saņemto ģenerāļa speciālo dienesta pakāpi, kas ar Ministru kabineta lēmumu viņam tika piešķirta 21. aprīlī. E. Levitu par aktualitātēm informēja Iekšlietu ministrijas padotības iestādes – Valsts policija, Valsts drošības dienests, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Iekšējās drošības birojs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Nodrošinājuma valsts aģentūra, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – un Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa.

Source: President of Latvia in Latvian