Благодаря взаимодействию России и Азербайджана экстрадированы граждане, обвиняемые в совершении ряда преступлений

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает активное взаимодействие с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью.

Так, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Азербайджанской Республики экстрадировали в Россию Алексея Тубиса и Джейхуна Нуриева.

Тубис обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере) и ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, 21 ноября 2018 года в г. Хабаровске Тубис сбыл наркотическое средство в значительном размере. Также он приобрел для личного употребления наркотические средства в особо крупном размере, которые хранил у себя дома до момента изъятия сотрудниками полиции.

Нуриев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Поскольку Тубис и Нуриев скрылись от органов предварительного следствия, они были объявлены в международный розыск.

В связи с установлением их местонахождения на территории Азербайджана Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запросы об их выдаче.

Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному взаимодействию с компетентными органами азербайджанской стороны удалось добиться принятия решения об их выдаче.

Вместе с этим, по запросам азербайджанской стороны Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о выдаче пяти разыскиваемых лиц для уголовного преследования: Рашада Фараджова, Васифа Багирова, Самиры Ибрагимовой, Дилгама Наджафова и Хаяла Мурадова.

Фараджов обвиняется в присвоении денежных средств.

Багиров, по мнению следствия, по предварительному сговору с работниками Астаринского филиала ОАО «Банк Республика» совершил пособничество в служебном подлоге и под видом выдачи кредитов похитил денежные средства банка. Также он с сообщниками похитил денежные средства граждан, причинив им значительный ущерб.

Ибрагимова привлекается к уголовной ответственности за повторную торговлю женщинами, которых под предлогом трудоустройства вербовала для занятия проституцией.

Наджафов обвиняется в том, что, проходя действительную военную службу в воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики, совершил дезертирство.

Мурадов, как считает следствие, будучи рядовым воинской части Министерства обороны Азербайджанской Республики, неоднократно нарушал уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, унижая их честь и достоинство. Кроме того, он с сообщником, путем вымогательства, угрожая применением насилия, похитил у сослуживцев денежные средства.

Учитывая введенные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, прием и передача экстрадируемых лиц осуществлены при соблюдении всех необходимых мер безопасности через пешеходный пункт пропуска государственной границы Российской Федерации на территории Республики Дагестан.

В сопровождении спецконвоя Алексей Тубис и Джейхун Нуриев доставлены в Россию, а Рашад Фараджов, Самира Ибрагимова, Дилгам Наджафов, Васиф Багиров и Хаял Мурадов – в Азербайджан.

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