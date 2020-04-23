Source: Russia – Council of the Federation

Учебные учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа продолжают работу с учениками дистанционно, сообщила сенатор.

Учебные учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа продолжают работу с учениками дистанционно. Об этом сообщила член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти региона Ольга Старостина. СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа

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Сенатор отметила, что по распоряжению ВРИО губернатора Юрия Бездудного, БездудныйЮрий ВасильевичВременно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в регионе продлен режим повышенной готовности.

По словам парламентария, учебные планы были скорректированы с учетом сложившейся ситуации режима самоизоляции и переходом на дистанционное обучение. Преподаватели продолжают работу с учениками, как индивидуально, так и в виртуальных группах по видеоконференцсвязи.

Спортивные учреждения дополнительного образования делают акцент на теоретическую базу знаний, также проводятся тренировки в онлайн-режиме. В спортивной школе олимпийского резерва «Труд» процесс обучения проходит в форме видеотренировок по шести видам спорта.

Как рассказала законодатель, по рекомендации окружного Департамента образования, культуры и спорта учащиеся Детской школы искусств НАО были максимально обеспечены музыкальными инструментами для возможности проводить репетиции в домашних условиях. На сайтах всех учреждений дополнительного образования работают вкладки «Дистанционное обучение», где размещаются расписание, планы учебных занятий, фотоотчёты онлайн-занятий. В общеобразовательных школах округа процесс дистанционного обучения продолжается.

Сенатор обратила внимание, что для семей, в которых имеются необходимые средства связи, Интернет и компьютерное оборудование, школьники учатся онлайн посредством использования соответствующего программного обеспечения для проведения видеоконференцсвязи.

К задаче обеспечения дистанционного обучения подключилось и местное телевидение — выделено эфирное время для новой передачи «Школа online».

Ольга Старостина подчеркнула, что в округе есть отдаленные поселки, где проживают семьи оленеводов, в которых с школьниками идет адресная работа на основе «бумажных кейсов». Педагоги дают задания, пояснения к ним и организуют обратную связь с учениками, гарантируя выдачу учебного материала в полном объеме.

«Важно, чтобы наши дети в сегодняшних непростых условиях не чувствовали себя изолированными и получали знания в полном объеме, как они привыкли. Сегодня все учатся — и учителя, и ученики. Этот новый опыт обязательно пригодится в дальнейшем, в особенности в условиях Крайнего Севера, где дистанционное обучение для детей кочующих оленеводов — «кочевая школа» стоит на повестке дня», — считает сенатор.

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