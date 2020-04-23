Source: Russia – Council of the Federation

В системе также надо размещать информацию о результатах проведения технического обследования многоквартирного дома и мониторинга его технического состояния, считает сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области прокомментировал предложение о размещении в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства данных о результатах осмотра общего имущества в многоквартирных домах.

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Сенатор напомнил, что в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах управляющие организации обязаны проводить текущие, сезонные и внеочередные осмотры общего имущества. «Четкое и профессиональное проведение таких осмотров оказывает влияние на формирование перечня работ, необходимых для поддержания общего имущества в доме в надлежащем состоянии», — отметил Олег Мельниченко.

Однако, подчеркнул он, на практике информация об итогах проведения таких осмотров недоступна для собственников помещений, и это не позволяет им контролировать использование своих средств, внесенных в качестве платы за содержание и текущий ремонт общего имущества.

«В связи с этим размещение в системе информации об итогах проведения осмотров общего имущества скажется на повышении эффективности деятельности управляющих организаций по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению соответствующего контроля со стороны собственников помещений в таком доме», — считает глава Комитета Совета Федерации.

Также Олег Мельниченко полагает необходимым размещать в системе информацию о результатах проведения технического обследования многоквартирного дома и мониторинга его технического состояния, что является необходимым при формировании перечня работ в целях подготовки многоквартирного дома к капитальному ремонту, признания многоквартирного дома аварийным и принятия решения о его сносе или реконструкции.

«Размещение в системе информации о проведенных осмотрах общего имущества в многоквартирном доме повысит ответственность управляющих организаций при проведении осмотров общего имущества в многоквартирном доме, обеспечит контроль со стороны собственников квартир за своевременностью и полнотой проведения ремонтных работ, и будет способствовать повышению комфортности проживания», — уверен Олег Мельниченко.

Размещение в системе информации о проведенных осмотрах общего имущества в многоквартирном доме повысит ответственность управляющих организаций при проведении осмотров общего имущества в многоквартирном доме

Сенатор сообщил, что Комитет рассмотрит соответствующий законопроект, внесенный Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и депутатом Государственной Думы Павлом Качкаевым, на ближайшем заседании.

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