В. Кравченко в режиме удаленного доступа принял участие в заседании Законодательной Думы Томской области

Source: Russia – Council of the Federation

Главной темой стало обсуждение первоочередных мер по преодолению последствий пандемии новой коронавирусной инфекции.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области в режиме удаленного доступа принял участие в заседании Законодательной Думы региона.

Главной темой стало обсуждение первоочередных мер по преодолению последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, о которых доложил заместитель губернатора области по экономике Андрей Антонов.

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Отдельный блок выступления вице-губернатора был посвящен вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

В сфере малого и среднего предпринимательства работает около 130 тысяч томичей, это составляет 25 процентов всех занятых в экономике области. Бизнес-сообщество, особенные некоторые отрасли, сильно пострадали от последствий инфекции. Губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным ЖвачкинСергей АнатольевичГубернатор Томской области сформирован региональный перечень системообразующих организаций, в который вошли 237 предприятий. Кроме того, в аналогичный реестр федерального уровня вошли пять томских компаний. В общей сложности на поддержку МСП из средств федерального и областного бюджетов планируется выделить 16,2 миллиарда рублей.

Владимир Кравченко рассказал об инструментах поддержки бизнеса, которые приняты на общероссийском уровне. Среди них стоит выделить введение мораториев на признания должника банкротом и на проверки ФНС, продление сроков действий многих видов разрешений (лицензий). Особенно стоит сказать о финансовой помощи организациям: это, прежде всего, субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым ранее в размере от 10 до 13 процентов в течение трех месяцев, предоставление беспроцентных займов системообразующим предприятиям в сфере промышленности на пополнение оборотных средств сроком на один год, а также предоставление субсидий системообразующим предприятиям на возмещение затрат в размере 25–30 процентов. Субсидируется приобретение оборудования за счет собственных средств, в том числе по лизингу. Уже сейчас томские организации начинают пользоваться такой мерой поддержки, как получение беспроцентного кредита на выплату зарплат. По данным администрации Томской области, представителями томского бизнеса поданы заявки на кредиты на сумму 234 млн. Финансовые средства должны пойти на софинансирование на сумму МРОТ (12 тысяч 130 рублей) заработных плат для 7,4 тысяч сотрудников, сообщил сенатор.

Вместе с тем, по его мнению, оказываемые меры поддержки нуждаются в серьезном мониторинге со стороны федеральных властей.

Механизмы федеральной поддержки должны работать очень четко, все проблемы, возникающие при их реализации, необходимо решать максимально оперативно, подчеркнул Владимир Кравченко.

Он рассказал, что в СФ создана рабочая группа по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Её возглавил первый заместитель Председателя палаты Николай Фёдоров. ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Членам рабочей группы дано поручение в кратчайшие сроки проанализировать законодательство по вопросам ведения комитетов СФ и представить соответствующие предложения.

В Комитете СФ по экономической политике палаты регионов такая работа уже ведется. Председатель Комитета СФ Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга лично координирует эту деятельность, отметил Владимир Кравченко.

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