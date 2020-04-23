Г. Карелова: В Воронеже будет построен медицинский комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

Такое поручение дал Президент России в ходе рабочего совещания в формате видеоконференции с губернатором региона А. Гусевым.

В Воронеже будет построен медицинский комплекс для лечения больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ подчеркнула, что поручение Министерству здравоохранения РФ и Министерству обороны РФ проработать вопрос о строительстве быстровозводимого комплекса для лечения больных коронавирусной инфекцией в Воронеже дал Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего совещания с губернатором региона Александром Гусевым. ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области Беседа прошла в режиме видеоконференции.

Как отметила Галина Карелова, в Воронежской области проведена комплексная работа по реализации рекомендаций Министерства здравоохранения РФ. В полном объеме организованы специализированные помещения для обсервации граждан с подозрением на коронавирус, современным оборудованием оснащены больницы, произведена закупка лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Вице-спикер СФ подчеркнула своевременность принятого Президентом РФ решения в условиях масштабного противодействия распространению эпидемии. «В лечении больных коронавирусом задействовано четырнадцать медицинских учреждений Воронежской области. Строительство инфекционного центра было запланировано на ближайшие несколько лет, но новая эпидемиологическая ситуация требует оперативных и безотлагательных решений. Открытие современного быстровозводимого комплекса позволит повысить доступность и качество медицинской помощи для граждан, а также существенно уменьшить нагрузку на организации здравоохранения. Более того, подобная практика уже успешно применяется в других регионах», — сказала Галина Карелова.

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