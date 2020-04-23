И. Святенко: Социальную помощь нужно модернизировать, используя современные технологии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор рассказала о новейших технологиях, которые используются для оказания соцуслуг в Москве.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сообщила, что в столице работает более 7 тыс. социальных работников, которые обслуживают порядка 130 тыс. москвичей на дому.

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Сенатор отметила, что в этом году было принято решение пересмотреть стандарты предоставления услуг в Москве. Часть из них была сведена к дистанционному исполнению, в результате удалось значительно больше выделить времени на конкретные нужды человека.

«Социальную помощь можно и нужно модернизировать, используя современные технологии. Например, если раньше для того, чтобы принести продукты на дом, соцработник должен был проделать весь маршрут и потратить более часа на их покупку, то сейчас он может заказать продукты через Интернет-магазин и вместе с подопечным назначить дату и время приезда курьера и своего прихода. А сэкономленное время уделить на помощь в домашних делах, приготовлении горячей пищи, уборке и других бытовых вопросах», — пояснила Инна Святенко.

По словам сенатора, в столице изменился и реестр социальных услуг, оказываемых на дому. Время, которое раньше социальные работники тратили на выполнение всего объема услуг, перераспределено на те сервисы, в которых люди особенно нуждаются.

Глава Комитета СФ отметила, что в Москве эффективно выстроена работа по использованию Big Data — совокупности данных, которые содержатся в разных информационных ресурсах города. «Анализ по заданным параметрам позволяет нам распознавать жителей, которые потенциально могут нуждаться в социальном обслуживании».

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