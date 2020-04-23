Л. Гумерова: Наш Комитет работает над донастройкой дистанционного образования в условиях распространения коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре прокомментировала вопросы, касающиеся дистанционного образования в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что дистанционное обучение является частью общеобразовательной системы. «При этом опасения о замене традиционного образования дистанционным беспочвенны».

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Так сенатор прокомментировала в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ» обращения родителей, в которых порой высказываются опасения о возможной замене классического школьного образования дистанционным.

«Главным человеком в школе является учитель. Никто не заменит живого общения учителя с учеником, никто и не ставит перед собой такую задачу. Речь идет о донастройке дистанционного образования в нестандартных условиях, таких, как сегодня, когда по‑другому в условиях распространения коронавирусной инфекции просто невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса», — сказала Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции и подготовки предложений по его совершенствованию в Совете Федерации создана специальная рабочая группа. «В рамках ее деятельности по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга вместе с коллегами-сенаторами, Министерством просвещения РФ, экспертами активно работаем, в том числе над поиском законодательного решения выявленных проблем», — сказала парламентарий.

«Донастройка законодательного регулирования дистанционного образования затрагивает, в том числе, тему разграничения полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ в части координации вопросов по реализации дистанционных образовательных технологий, а также закрепление за Минпросвещения РФ функции по принятию решения и утверждению порядка обеспечения дистанционного образования в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — пояснила Лилия Гумерова.

Донастройка законодательного регулирования дистанционного образования затрагивает, в том числе, тему разграничения полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ

По словам законодателя, речь идет, в частности, и о том, сколько должен длиться урок, сколько раз учитель должен выходить на связь с учеником, родителями, ставить ли оценки, все ли предметы надо переводить в дистанционный формат и др.

Глава Комитета СФ пояснила, что в настоящее время деятельность Министерства просвещения РФ в части организации дистанционного образования осуществляется в формате рекомендаций. «Министерство организовало соответствующие «горячие линии», привлекая к этой работе учителей, методистов, психологов, волонтеров».

Говоря об электронных онлайн-платформах для школьников, в том числе не имеющих доступа к высокоскоростному Интернету, сенатор указала на платформу «Моя школа в онлайн», позволяющую ученикам и учителям использовать материалы учебников по всем основным школьным предметам.

Лилия Гумерова также затронула вопросы обеспечения гаджетами детей из многодетных, малообеспеченных семей, использования телевидения для трансляции уроков в отдаленных местах, особенно на селе, где недоступен высокоскоростной Интернет.

«Понятно, что в создавшихся условиях не все регионы, школы, да и вузы оказались готовы к повсеместному переходу на дистанционное образование. Мы активно прорабатываем необходимые законодательные изменения в случаях, когда дистанционное обучение остается единственной возможностью обеспечить непрерывность образования в условиях и на период введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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