Л. Гумерова: Нужно усилить законодательное противодействие распространению противоправной информации в Интернете

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в формате дистанционной видеосвязи рабочее совещание по вопросам безопасного Интернета.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела рабочее совещание по вопросам совершенствования законодательства в сфере повышения ответственности пользователей в сети Интернет. Обсуждалось, в частности, противодействие распространению противоправной информации. В мероприятии, прошедшем в формате дистанционной видеосвязи, приняли участие председатель Попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, президент Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, эксперты.

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Лилия Гумерова отметила, что вопросы обеспечения информационной безопасности детей входят в число приоритетов Совета Федерации. «Эти вопросы рассматривает рабочая группа по обсуждению механизмов комплексного реагирования на проявления агрессивного поведения обучающихся в образовательных организациях, в рамках которой проходит сегодняшнее мероприятие», — уточнила сенатор.

Вопросы обеспечения информационной безопасности детей входят в число приоритетов Совета Федерации

Глава Комитета СФ напомнила, что в январе 2020 г. Президент РФ по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации.

Лилия Гумерова обратила внимание на динамику распространения деструктивной информации среди детей и подростков в социальных сетях. «Опираясь на исследования Лиги безопасного Интернета и Фонда защиты национальных ценностей, отмечу, что сегодня активному деструктивному воздействию в социальных сетях подвергается каждый второй подросток в России. Под влиянием деструктивного контента находятся около 402 миллионов аккаунтов в социальных сетях, из них — семь миллионов аккаунтов подростков», — подчеркнула сенатор.

Рабочее совещание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

Касаясь темы кибербуллинга — намеренного оскорбления, угроз, диффамаций — Лилия Гумерова отметила, что от этого негативного явления в большей степени страдают дети и подростки. «Кроме того, в условиях расширения дистанционного образования из‑за распространения коронавируса мы наблюдаем появление в сети роликов, направленных на срыв процесса обучения, содержащих деструктивную информацию в адрес учителей».

По мнению сенатора, это еще раз указывает на серьезность обсуждаемой проблемы и необходимость внесения изменений в российское законодательство, регулирующее Интернет.

Сенатор проинформировала, что в Совете Федерации по поручению Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга создана рабочая группа в целях мониторинга и совершенствования законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Предлагаю совместно с членами СФ, представителями профильных министерств и ведомств, нашими экспертами проработать вопросы законодательного противодействия распространению противоправной информации в сети Интернет, повышения ответственности пользователей. Необходим строгий контроль за соблюдением всех норм безопасности, как в школе, так и при создании образовательной, цифровой, информационной, воспитательной среды, которая позволила бы детям, учителям, родителям чувствовать себя защищенными», — подчеркнула Лилия Гумерова.

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