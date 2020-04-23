Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное23.04.2020 13:08

Микроэлектронные устройства для перспективных спутников

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработали коммутационные платы для СВЧ-устройств и усилителей мощности для производства новейшей бортовой аппаратуры перспективных спутников. Это позволит значительно повысить энергоэффективность источников питания космических аппаратов.

Новые коммутационные платы для силовых полупроводниковых приборов и СВЧ-устройств обеспечивают высокие теплоотвод и плотность коммутации, что позволяет уменьшить массогабаритные характеристики и увеличить надежность приборов.

Начальник сектора разработки микромеханических систем РКС Игорь Смирнов: «Разработанный в РКС способ формирования керамических плат со сквозными металлизированными отверстиями и „глухими“ отверстиями под кристаллы различной величины предусматривает особую последовательность операций лазерной микрообработки, нанесения фоторезиста и травления функциональных слоев. В результате уменьшается трудоемкость изготовления плат и не требуется специализированного технологического оборудования».

Весь комплекс работ занял два года. В ходе разработки коллективу авторов удалось решить задачи формирования двустороннего рисунка и отверстий с малым омическим сопротивлением. В результате новая коммутационная плата отличается от аналогов высокой теплопроводностью (более 170 Вт/м*к), хорошими электроизоляционными свойствами (более 109 Ом), диэлектрической проницаемостью (9) и толщиной металлизации проводникового слоя (до 100 мкм), а также удельным сопротивлением покрытия отверстий, сравнимым с удельным сопротивлением меди.

Ведущий инженер-исследователь сектора по разработке конструкции микромеханических систем Александр Тевяшов: «Мы также разработали технологические ограничения на правила проектирования для СВЧ- и силовых плат, которые вошли в стандарт предприятия «Микроэлектронные модули».

Центр микроэлектроники РКС создан для обеспечения холдинга и отрасли в целом современными микроэлектронными компонентами, которые расширят функциональные возможности аппаратуры при одновременном снижении массогабаритных характеристик. В подразделение входят дизайн-центр, отдел разработки технологических решений, цеха кристального и сборочного производства микроэлектронных изделий. Современное техническое оснащение подразделений центра обеспечивает широкие технологические возможности.

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