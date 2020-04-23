Минспорт России сформулировал критерии включения физкультурно-спортивных организаций в перечень системообразующих предприятий российской экономики

Source: Russia Ministry of Sport

В соответствии с Планом дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Правительства Российской Федерации, Минспорт России провёл анализ и отбор организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также обеспечивающих выпуск спортивной продукции, с целью определения возможности рекомендовать их для включения в перечень системообразующих предприятий российской экономики.Сформулированы следующие отраслевые критерии:- для физкультурно-оздоровительных организаций: годовая выручка свыше 500 млн рублей и количество персонала свыше 100 человек;- для производителей спортивной продукции: годовая выручка свыше 2 млрд рублей и количество персонала свыше 250 человек.Критерии были внесены Минэкономразвития России.О сформированных критериях были проинформированы более 20 000 предприятий и организаций отрасли.Кроме того, Минспорт России внёс предложения в Минэкономразвития и Правительство Российской Федерации о расширении перечня кодов внешнеэкономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), наиболее пострадавших от ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, куда включены 13 дополнительных кодов, связанных с производством, продажей, обслуживанием спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями. Предложения рассматриваются в рамках соответствующей комиссии.Минспорт России продолжает работу с подведомственными учреждениями по анализу выполнения ими планов финансово-хозяйственной деятельности и возможных финансовых компенсаций в связи с закрытием спортивных объектов и сооружений.Аналогичная работа проводится с общероссийскими спортивными федерациями в части анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также в части формирования планов подготовки сборных команд России к соревнованиям и Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония).

Пресс-служба Минспорта России

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