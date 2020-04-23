Н. Косихина: Герои Великой Отечественной войны учат нас и сегодня достойно преодолевать все трудности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в ходе поездки в регион оказала помощь ветеранским организациям Любимского, Пошехонского, Даниловского и Первомайского муниципальных районов.

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«Сам жизненный путь героев Великой Отечественной войны, победивших фашизм, — образец искреннего, честного и самоотверженного служения Родине. Героизм и мужество поколения победителей, рассказы ветеранов о войне дают нам силы достойно преодолевать все испытания и отвечать на вызовы времени. Наши ветераны передали нам и нашим детям эстафету памяти, не позволяющую фальсифицировать историю», — сказала Наталия Косихина.

Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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Наталия Косихина оказала помощь ветеранским организациям Ярославской области

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