Н. Федоров провел совещание с членами Президиума Совета законодателей РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалась повестка работы Совета законодателей с учетом переноса заседания с 27–28 апреля на осень нынешнего года.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел рабочее совещание с членами Президиума Совета законодателей РФ. В мероприятии, состоявшемся в режиме телеконференцсвязи, приняли участие заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, председатели ряда комитетов верхней и нижней палат парламента.

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Первый заместитель Председателя СФ подчеркнул, что сложившаяся в настоящее время ситуация в стране ставит перед органами государственной власти новые задачи. На их решение должна быть направлена и деятельность Совета законодателей. «Происходящие глобальные изменения, спровоцированные новыми угрозами для людей, общества, всего человечества, высвечивают и уже создают контуры новой реальности. Сегодня требуются адекватные и эффективные ответы, рассчитанные на перспективу», — сказал сенатор.

Происходящие глобальные изменения, спровоцированные новыми угрозами, высвечивают и уже создают контуры новой реальности

Николай Федоров обратился к участникам совещания с предложением проработать вопрос повесток заседаний Совета законодателей и его Президиума с учетом переноса заседаний с 27–28 апреля на осень нынешнего года. Соответствующие письма также направлены в Государственную Думу, председателям комитетов и комиссий Совета законодателей.

27–28 апреля на заседании Совета законодателей и его Президиума в Санкт-Петербурге планировалось рассмотреть актуальные вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотреть проблемы совершенствовании законодательства РФ о налогах и сборах в отношении субъектов малого предпринимательства и затронуть меры по созданию в общеобразовательных организациях инфраструктуры, необходимой для организации бесплатного здорового горячего питания и другие вопросы.

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