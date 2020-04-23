Об открытии виртуальной выставки, приуроченной к Международному дню делегата и 75-летию создания ООН

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

23-04-2020

24 апреля 2020 г. на базе Национального исторического музея Беларуси пройдет виртуальная церемония открытия выставки, подготовленной МИД совместно с Представительством ООН в Беларуси. Мероприятие приурочено к Международному дню делегата, который в этом году отмечается впервые, и 75-летияю создания Организации Объединенных Наций.

Справочно: По инициативе Республики Беларусь Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 73/286 от 2 апреля 2019 года «Международный день делегата». Резолюция провозгласила 25 апреля Международным днем делегата. В этот день 75 лет назад начала свою работу Сан-Францисская конференция (25 апреля 1945 года), которая привела к созданию Организации Объединенных Наций. Инициатива Республики Беларусь поддержана всеми странами-членами ООН, 20 из которых выступили соавторами, и принята консенсусом.

В онлайн-церемонии примут участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, Постоянный координатор ООН в Минске Иоанна Казана-Вишневецкий, директор Национального исторического музея Павел Сапотько, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.

В экспозицию выставки вошли исторические фотографии делегаций-участниц установочной конференции в Сан-Франциско, а также иные материалы, предоставленные зарубежным дипкорпусом, об участии их представителей в работе ООН.

Мероприятие будет доступно для просмотра на YouTube канале Представительства ООН (https://www.youtube.com/user/unobelarus). Начало в 17:00.

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