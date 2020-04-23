О. Цепкин рассказал о помощи пожилым жителям Саткинского района Челябинской области в период распространения коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, большую работу ведут волонтеры, среди которых работники предприятий и учреждений, студенты и учащиеся.

В Саткинском районе развернута широкомасштабная программа поддержки пожилых людей в период распространения коронавируса. При непосредственном участии волонтеров осуществляются вызов врача на дом, приобретение и доставка продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области Олег Цепкин ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области по итогам посещения района.

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По словам сенатора, прошли регистрацию в областном центре социальной защиты «Семья» около 40 волонтеров различных возрастов. Комплексным центром социального обслуживания населения со всеми заключены договоры о добровольном участии в благотворительной деятельности. Все волонтёры прошли инструктаж по соблюдению мер безопасности при работе с пожилыми людьми и алгоритму выполнения заявок. Среди волонтеров сотрудники предприятий и учреждений, представители сферы образования, услуг, студенты и учащиеся старших классов, депутаты районного собрания.

«Есть семьи, которые по воле случая оказались в трудной жизненной ситуации, например, оба родителя остались без работы. На горячую линию в комплексный центр поступают и такие звонки. В муниципалитете есть Фонд содействия развитию Саткинского района, который ежегодно выступает спонсором приобретения продуктовых наборов нуждающимся малоимущим семьям. В апреле и в мае этого года Фонд увеличил финансирование на приобретение таких наборов», — рассказал сенатор. Только в апреле было доставлено 350 продуктовых наборов для граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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