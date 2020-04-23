Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел ряд онлайн-совещаний с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, координатор Палаты молодых законодателей (ПМЗ) при Совете Федерации Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия провел ряд онлайн-совещаний с молодыми парламентариями.

Смотрите также

В ходе совещания с председателями комитетов ПМЗ были подняты организационные вопросы работы Палаты, намечены планы на осеннюю сессию 2020 г.

По словам Александра Варфоломеева, одной из основных тем онлайн заседания Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению ПМЗ стали нормотворческие и правоприменительные практики в условиях режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь также шла о реализации программ по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Проблема обеспечения жильем детей-сирот носит комплексный характер и должна решаться комплексно и как можно скорее: дети остались без родителей, и, кроме как на государство, им рассчитывать не на кого», — сказал сенатор.

Александр Варфоломеев добавил, что сейчас в очереди 280 тыс. детей такой категории, из них 191 тыс. – это те, кому уже исполнилось 18 лет и старше. Эта проблема в разных местах решается по‑разному.

Председатель Палаты молодых законодателей Александр Сапронов отметил, что в связи с изменением законодательства в последние годы работа в данном направлении была усовершенствована. «Теперь региональные власти должны следить за сохранностью квартир и домов, которые закреплены за детьми-сиротами, если речь идёт о жилых помещениях, где ребёнок жил до того, как попал в детский дом», — сказал он.

Глава ПМЗ также напомнил о поправках в законодательство, касающихся упрощения процедур закупки квартир для детей-сирот. «Сейчас помещение можно купить у физического лица, в том числе у собственника квартиры или дома, что актуально для территорий, где темпы стройки невысокие».

MIL OSI