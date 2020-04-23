Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Всероссийской акции «Спасибо вам» сенатор передала в Климовский район Брянской области адресную гуманитарную помощь.

В период развития новой коронавирусной инфекции необходимо быть особенно внимательными к здоровью и жизни граждан, находящихся в «группе риска», а именно к людям старшего поколения, заявила член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун. СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области

Смотрите также

«В это тяжелое время каждый способен проявить человечность, доставить продукты и медикаменты. Для нас это посильная помощь, а для пожилых людей — жизненно необходимое мероприятие», — подчеркнула законодатель.

Каждый способен проявить человечность, доставить продукты и медикаменты

Сенатор сообщила, что ею в рамках Всероссийской акции «Спасибо вам» в Климовский район Брянской области была передана адресная гуманитарная помощь людям, героическому подвигу которых все обязаны жизнью — блокадникам, ветеранам, инвалидам, узникам и участникам Великой Отечественной войны. Им на дом были доставлены продуктовые наборы, включающие в себя всё необходимое.

По словам Галины Солодун, проект «Спасибо вам» реализуется в целях поддержки ветеранов и граждан, испытывающих трудности в связи с пандемией. Акцию уже поддержали представители федеральных ведомственных органов, волонтерских и благотворительных объединений, врачи, политики и деятели искусства. «В сложных реалиях сегодняшнего дня наш настрой, неравнодушие, оперативность и социальная ответственность способны спасать человеческие жизни. Нужно чаще напоминать пожилым людям, что в любой ситуации лучше остаться дома, не рисковать здоровьем — мы о них позаботимся, обеспечим всем необходимым! Это наш долг уважения и поддержки», — отметила сенатор.

MIL OSI