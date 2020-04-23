Совещание по вопросам банковского кредитования экономики

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Эпидемия коронавируса, с которой столкнулся весь мир, прежде всего угрожает жизни, здоровью людей, но столь же опасно её воздействие и на экономику, на состояние целых отраслей. Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери – наша общая важнейшая задача.

Поэтому одновременно с шагами по профилактике болезни, по наращиванию возможностей здравоохранения мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов граждан, по содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, системообразующим компаниям.

Сразу отмечу, что важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу. Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьёзную дополнительную нагрузку – постоянно разговариваем на этот счёт с коллегами из банковского сообщества, прямо скажу, в том числе [взяли на себя] убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Понимаю эти и другие непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки.

Вы напрямую работаете с гражданами, с предприятиями, знаете их проблемы, запросы и от вас в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается.

Имею в виду каникулы по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30 процентов; льготные кредиты предприятиям на пополнение оборотных средств и выплату заработной платы; дополнительную защиту организаций, граждан, индивидуальных предпринимателей в том случае, если в силу объективных причин они не могут обслуживать свой долг.

Эти и другие решения призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности, сделать так, чтобы компании, предприятия не прерывали свою деятельность, сохраняли трудовой коллектив, заработки людей, обеспечивали заказами своих поставщиков, подрядчиков в нынешней непростой ситуации.

Особо отмечу специальную ипотечную программу, по которой до 1 ноября текущего года кредит на новое жильё можно будет взять по ставке в 6,5 процента. Остальное будет компенсировать государство в течение всего срока ипотеки, я говорил уже об этом. Таким образом, эта мера поддержки российских семей будет носить долгосрочный характер.

Банки уже взяли на себя определённые обязательства и начали принимать заявки на выдачу таких кредитов. Прошу сегодня рассказать, как идёт эта работа, как налажено взаимодействие с застройщиками, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе и дистанционно.

Также важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях, по всей кооперационной цепочке. Повторю то, что уже говорил: строительство жилья, инфраструктурных объектов – при строгом соблюдении всех санитарных норм и требований – должно продолжаться.

В целом сегодня вместе с представителями банковского сообщества обсудим, как реализуются предложенные меры поддержки граждан и экономики, как выстраивается работа Правительства, регионов, бизнеса по этому направлению.

Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это далеко не единичные случаи.

Что считаю принципиально важным подчеркнуть: о принятых решениях мало объявить, уважаемые коллеги. Нужно так отработать все этапы их реализации, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней действительно нуждается. Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким.

Прошу Правительство внимательно проанализировать ситуацию, вместе с Центральным банком оперативно внести необходимые изменения в нормативную базу – здесь есть о чём подумать.

Вновь обращаю внимание: все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены.

Для того чтобы помочь банкам объективно и быстро принимать решения о выдаче льготных кредитов, прежде всего зарплатных, Федеральная налоговая служба запустила специальный электронный сервис. Прошу руководителя ФНС [Д.Егорова] доложить сегодня, как этот сервис работает на практике.

И ещё одно принципиальное требование: необходимо, конечно же, обеспечить устойчивость самой банковской системы, нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков.

Чтобы снизить риски, укрепить взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд инструментов, включая гарантии Министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и другим банковским продуктам.

Прошу Правительство, Центральный банк, банковское сообщество в целом подумать о том, что ещё можно сделать для обеспечения надёжности кредитного портфеля, при этом не повышая нагрузку на заёмщиков.

И ещё что хотел бы отметить: банки, безусловно, быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни, все процессы, происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому прошу представителей банковского сообщества поделиться своими оценками текущей экономической ситуации и вашими прогнозами на перспективу.

Повторю, нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на средне- и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объёмов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России.

Давайте перейдём к обсуждению.

Смотрите также

MIL OSI